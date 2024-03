Morre Nazaré Moraes, defensora e ativista da causa animal

Uma triste notícia abalou o estado de Sergipe na manhã desta quarta-feira, 20, a ativista da causa animal, Nazaré Moraes, foi encontrada sem vida em um galpão da ONG ELAN, na Barra dos Coqueiros. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Fundadora e a frente da ONG ELAN (Educação e Legislação Animal), Nazaré, foi a pioneira do ativismo da causa animal em Sergipe, assim como, idealizadora de inúmeros projetos voltados para a atenção animal como a aquisição de castra-móveis, campanhas de adoção, amor e respeito aos animais.

Conhecida pelo seu espírito aguerrido e inteligente, defendeu até o último instante aqueles que não tem autodefesa contra as agressões sofridas, principalmente os abandonados. Sua ideologia de amor com eles remete há muito antes da criação da ELAN em 2012, sempre enfrentou tudo e a todos para implantar ações dignas e a constante busca por justiça para punir quem os maltratava.

Vera Silva, protetora dos animais em Lagarto, fala muito sentida sobre essa irreparável perda, “Nazaré se foi sem dar o mínimo trabalho aos demais, passava por problemas de saúde, mas fazia questão de reservar todo o seu tempo à proteção dos animais indefesos. Todos nós, cuidadores de animais, estamos órfãos, me sinto órfã e de coração partido, penso na Arca de Noé quando Deus escolheu animais para povoar a terra e nos ajudar, assim Ele te recebe com todo carinho, uma lutadora e guerreira! Em nome de todos os órfãos, anjos abandonados, que perderam uma mãe e eu uma grande amiga, deixo essa homenagem para que ninguém jamais se esqueça do quão importante você foi e continuará sendo em nossas vidas, continuarei fazendo por eles tudo que aprendi ao seu lado, uma vivência a ser cultuada por toda a eternidade.”