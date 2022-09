Na manhã deste sábado, 24, a equipe de Marketing da Candidata Livia Menezes confirmou a morte do pai da candidata, José Vieira de Menezes.

Conhecido como Ninho Mecânico, o pai da candidata veio a óbito na última sexta-feira, 23, em Lagarto.

O sepultamento aconteceu no final da tarde deste sábado, no cemitério Senhor do Bomfim.