Na manhã desta terça-feira, 23, morreu no hospital, o menino identificado como Michael de 5 anos de idade, ele é a quinta vítima do acidente que aconteceu no domingo, 14, na entrada de Lagarto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Lagartense (@portallagartense)

A quinta vítima que estava internada desde o dia da colisão, infelizmente não resistiu e nesta terça-feira teve morte encefálica confirmada.

Das seis pessoas que estavam no veículo, apenas uma menina de 12 anos de idade sobreviveu. Segundo informações ela segue fora de perigo.