Morre quarta vítima de trágico acidente em Lagarto

Nesta terça-feira, 16, morreu no hospital, o jovem identificado como José Silvanio, a quarta vítima do acidente que aconteceu no último domingo, 14, na entrada de Lagarto.

O jovem que tinha 24 anos, no momento do acidente era o motorista do Fiat Uno e foi levado para o Hospital de urgência de Sergipe (HUSE) em estado grave. Infelizmente, não resistiu e veio a óbito no hospital.

Ainda na madrugada da última segunda-feira, 15, duas mulheres e uma criança vieram a óbito.

Duas crianças permanecem internadas no HUSE.