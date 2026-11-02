Morre segunda vítima de acidente na SE-270 em Lagarto

Nesta segunda-feira, 02, a segunda vítima da colisão envolvendo duas motocicletas na Rodovia SE-270, entre Lagarto e Simão Dias, não resistiu e veio a óbito no hospital.

O acidente aconteceu no noite do último domingo, 01, nas proximidades do Povoado Queiroz, e deixou uma vítima no local, uma mulher identificada como Renata.

A segunda vítima da colisão, conhecida como Vitória, 22 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.