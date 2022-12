Morte de estudante pode ter tido motivação financeira, diz polícia

Na última terça-feira, 20, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que as investigações sobre a morte do estudante universitário Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos, estão em andamento. Ele foi morto por um colega de infância no último fim de semana, no apartamento onde moravam, na Zona Sul de Aracaju.

O delegado que investiga o caso, Tarcísio Tenório, disse que a investigação agora está concentrada em esclarecer se a morte teve motivação financeira, mas não deu mais detalhes. “Estamos verificando se o fato tem alguma motivação financeira”, disse.

O inquérito policial deve ser concluído em 10 dias. O investigado confessou o crime e está preso. Ele também responde inquérito por estelionato.

Entenda o caso

O estudante universitário Henrique José de Andrade Matos, de 23 anos, foi morto e teve o corpo desmembrado pelo colega de infância, com quem dividia apartamento, Ícaro Ribeiro da Silva.