A sinistralidade nas rodovias federais que cortam Sergipe gera preocupação na Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o início deste mês de novembro, 69 pessoas perderam a vida nas BRs do estado – marca que supera o total de óbitos registrado em todo o ano de 2025, no qual 58 vidas foram perdidas.

A pouco mais de 50 dias para encerrar o ano, os dados estatísticos acendem um sinal de alerta sobre a gravidade das ocorrências viárias nas rodovias federais em Sergipe. Por isso, e considerando o período de férias que se aproxima, a PRF intensifica as ações de conscientização e fiscalização com o objetivo de conter a violência no trânsito e evitar que outras vidas sejam perdidas.

Um dos trechos de maior sinistralidade no estado concentra-se na BR-235, entre os km 40 e 60, no município de Itabaiana, onde são registrados os índices mais severos. Apenas nesse segmento, a PRF contabilizou 21 sinistros graves entre janeiro e o início de novembro, resultando em 64 pessoas feridas e 10 mortes.

Os motociclistas figuram como as principais vítimas dos sinistros de trânsito nas rodovias federais no estado, exigindo atenção redobrada quanto ao uso de capacete e ao respeito às normas de trânsito.

A PRF enfatiza que condutas de alto risco – como ultrapassagens em faixa contínua, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica ao volante e a falta de atenção à movimentação dos demais veículos – continuam sendo as causas determinantes para colisões graves e mortes.

Para mitigar os riscos e conter o avanço da violência no trânsito, a PRF orienta a todos os condutores que respeitem rigorosamente a sinalização de trânsito e os limites de velocidade, jamais misturem álcool e direção e utilizem sempre os equipamentos obrigatórios de segurança (cinto de segurança e capacete devidamente afixado).

Fonte: PRF