Mostra científica do Hemose aborda serviços hemoterápicos

A Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) realizou na última quinta-feira, 10, no auditório do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), a 1ª Mostra Científica com exposições de pesquisas elaboradas por gestores e profissionais da instituição.

O evento contou com a palestra ‘Desafios e Possibilidades para o Princípio da Educação pela Pesquisa’, ministrada pelo engenheiro ambiental Rafael de Oliveira Farrapeira, além de apresentações e exposições de projetos relacionados aos serviços de captação; imunohematologia do doador; imunohematologia do receptor; sorologia e controle de qualidade do sangue; gerenciamento de resíduos em serviços de saúde; dentre outros trabalhos.

De acordo com o coordenador do Núcleo da Qualidade da FSPH, Weber Teles, a Mostra é um instrumento de colaboração para o desenvolvimento de habilidades e competências para produção científica.

Ainda segundo Weber Teles, o evento proporciona a troca de informações entre as áreas da instituição. “A Mostra é uma atividade essencial para as unidades que prestam serviços de saúde, seja pelo fomento de debates que visam contribuir para construção de novas práticas nos procedimentos hemoterápicos, como também pelo estímulo à pesquisa que chega para colaborar com a melhoria dos processos de gestão dos serviços, de forma geral”, ressalta o gestor.

