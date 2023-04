Moto roubada em Riachão do Dantas é recuperada na zona rural de Lagarto

Policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta Honda Twistter, de placa policial QMC-3E89, na Rodovia SE-170, entre os povoados Cruzeiro Verde e Itaperinha, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o veículo foi localizado após denúncias de populares, dando conta que um homem de casaco preto estava circulando em atitude suspeita. Ele foi encontrado, mas ele fugiu do cerco policial em alta velocidade, até abandonar a moto na rua situada ao fundo de uma fábrica.

Durante a consulta, os policiais constataram que a moto foi roubada no povoado Tanque Novo, na zona rural de Riachão do Dantas, no último dia 11 de abril. Por isso, o veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.