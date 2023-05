Moto roubada no povoado Brejo é recuperada no trevo de Itabaiana

Na noite da última terça-feira, 16, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram uma motocicleta Honda Biz, no trevo de acesso ao município de Itabaiana, na cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o veículo – que possuía restrição de roubo – foi roubado na última segunda-feira, 15, por dois adolescentes vestidos com uniforme escolar, no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto.

Durante a abordagem, a placa colocada na moto não condizia com o ano e modelo da mesma. “Diante disso, foi feita uma consulta mais detalhada que constava a placa original do veículo, sendo ela RQZ-**26, uma Honda Biz de cor vermelha com restrição de Roubo/Furto”, relatou o 7ºBPM.

A moto e o suspeito que foi visto conduzindo-a em atitude suspeita foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.