Motocicleta roubada em latrocínio é recuperada pela Polícia Civil

A Polícia Civil localizou, na última sexta-feira, 27, uma motocicleta que teria sido levada durante um latrocínio ocorrido no final do ano passado, no município de Estância. A ação foi conduzida por investigadores da Delegacia Regional da cidade.

O crime aconteceu no povoado Ribuleirinha, em Estância, e teve como vítima um marchante bastante conhecido na região, gerando grande comoção entre os moradores. Na ocasião, os suspeitos levaram dinheiro, o aparelho celular e a motocicleta da vítima.

Após trabalho investigativo, o veículo foi encontrado em uma área de difícil acesso no próprio povoado onde o crime foi registrado. Nesse sentido, a localização reforça a hipótese de que os autores tinham familiaridade com a região, o que pode contribuir para o avanço das investigações.

Conforme destacou o delegado Paulo Cristiano, lotado na Regional de Estância, a recuperação da motocicleta representa um passo importante para a elucidação do caso. “A localização da motocicleta representa um avanço significativo nas investigações. O veículo e demais objetos encontrados no local serão submetidos a exames periciais, com o objetivo de reunir novos elementos que auxiliem na completa elucidação do crime”, afirmou.

Por fim, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento. Dessa forma, as equipes continuam trabalhando para identificar e prender os responsáveis pelo latrocínio, bem como esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Fonte: SSP/SE