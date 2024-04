Motocicleta roubada no Rio de Janeiro é recuperada pela GML em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 16, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta com restrição de Roubo/Furto no povoado Moita Redonda, em Lagarto.

Segundo a GML, a ação ocorreu quando a equipe de plantão estava realizando o patrulhamento preventivo no povoado, quando visualizou um veículo tipo Hilux com farol apagado e com uma Honda Pop 110 preta sem placa em sua carroceria.

De imediato foi feito um acompanhamento tático e realizada a abordagem, ao realizar consulta detalhada do veiculp, foi constatado que a motocicleta Honda Pop havia sido roubada no dia 27/11/2019 no estado do Rio de Janeiro, sendo sua placa original EVE – 3359.

Diante dos fatos, o suspeito e a motocicleta recuperada foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas cabíveis.