Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em Simão dias

Um motociclista ficou ferido, após ser atingido por um Fiat Punto, na rodovia SE-361. O acidente aconteceu próximo à chácara HCE, em Simão Dias.

O motorista do Fiat Punto relatou aos policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), que trafegava pela rodovia sentido o trevo de saída para Poço Verde, quando foi surpreendido pelo motociclista, que surgiu na via, não sendo possível evitar o acidente.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Municipal de Saúde (SAMU) e em seguida, conduzido ao hospital.

O motorista do Fiat Punto foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em 0,00 mg/l, constatando-se que não havia consumo de álcool.

Foi realizado consulta ao sistema, para verificar a documentação dos veículos envolvidos, e costatado, que o Punto, estava com licenciamento em dia. Já a motocicleta, estava com a documentação vencida e precisou ser recolhida ao pátio do Detran.

Até a data da publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde do condutor da moto.