Motorista abastece e sai sem pagar de posto de combustível em Lagarto

O motorista de um Gol, cor preta, com jogo de rodas, encheu o tanque no posto de combustíveis, J. Macário lll e saiu sem pagar a conta.

O caso aconteceu no último domingo (10), por volta das 20h40, no bairro Alto do Boa Vista, em Lagarto.

O frentista relatou, que motorista do Gol pediu para abastecer o veículo com o valor de R$ 200,00 e escolheu o pagamento Via Pix, com auxílio da máquina de cartão . No momento em que o funcionário foi buscar a maquininha, o motorista acelerou, deixando o prejuízo para empresa.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança, que mostram toda ação do motorista.

A Polícia Civil investiga o caso. Se identificado, o motorista pode responder pelo crime de estelionato.