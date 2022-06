Motorista de aplicativo desaparecido é encontrado com vida

Depois de 26 dias desaparecido, o motorista de aplicativo Anselmo Araújo Santos, de 43 anos, foi localizado em Estância, município do Sul do estado.

Segundo familiares, Anselmo teria entrado em surto. Ele foi encontrado por um casal em uma praça e, só após se restabelecer, conseguiu entrar em contato com meu irmão para dizer que estava vivo e bem. Ele retornará para a casa da família, quando estiver recuperado.

O caso

Anselmo desapareceu na noite do dia 27 de maio. O GPS do veículo em que Anselmo estava indicou como a última localização a rótula que liga os conjuntos habitacionais Marcos Freire I e III, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. O veículo dele foi encontrado na manhã do sábado, 28, no mesmo local onde o GPS apontou o carro.

De acordo com os familiares, Anselmo passou a trabalhar como motorista de aplicativo há cerca de um mês, após um período desempregado.

Fonte: Fan F1