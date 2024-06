Motorista morre após batida entre carro e carreta 

O motorista de um veículo de passeio faleceu após uma colisão frontal com uma carreta no km 183 da BR-101, em Umbaúba, na manhã deste domingo (16), conforme informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a Polícia Militar, que também esteve presente na ocorrência, câmeras de segurança registraram o momento do acidente e testemunhas relataram que o caminhão seguia pela via quando o carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima morreu no local do acidente. O corpo foi retirado das ferragens por bombeiros militares e recolhido pelo Instituto Médico Legal.

A rodovia permaneceu interditada por cerca de três horas, até que a carreta fosse removida. O carro ficou completamente destruído.

