Motorista morre após carro tombar e cair em lago

Na noite da última segunda-feira, 26, o motorista de um veículo morreu em um acidente de trânsito na Rodovia SE-200, no município de Propriá. De acordo com o Batalhão de Policiamento Estadual de Trânsito (BPRv), o carro saiu da pista, tombou e ficou submerso em um pequeno lago às margens da via.