Uma pessoa morreu em uma batida entre duas carretas no km-185, da BR-101, no município de Umbaúba, na manhã desta sexta-feira (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um extenso engarrafamento está formado, na via que vai para Cristinápolis, já que muito óleo foi derramado no local do acidente.

