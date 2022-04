Motoristas de aplicativo fazem ato em Aracaju após morte de colega

A categoria realizou uma carreata pela Avenida Tancredo Neves e parou no Terminal de Integração da capital (DIA), fechando uma via da Avenida José Carlos Silva, sentido Adélia Franco, nas imediações do viaduto Governador Marcelo Déda. O trânsito na alça do viaduto que dá acesso a Avenida José Carlos Silva, foi bloqueado e liberado no início da tarde.

Durante o ato, a categoria pediu segurança. “Infelizmente a situação está muito grave. Mais um pai de família foi esfaqueado e morto por bandidos. Estamos fazendo reivindicações há vários meses, clamando às autoridades que tomem as devidas providências e não estamos tendo retorno”, disse o representante da categoria, Everton Santos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar faz um trabalho preventivo com blitze e, nos casos específicos de roubos contra motoristas de aplicativo, os casos são avaliados pela Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal). E que, como resultado dessa estratégia, já foram registrados vários flagrantes e diversos mandados de prisão foram cumpridos.