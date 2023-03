Mototaxista fica ferido em acidente no centro de Lagarto

No começo da tarde desta quinta-feira, 23, um mototaxista ficou ferido após colidir contra uma camionete que avançou a preferencial no cruzamento da Avenida Zacarias Júnior com a Travessa Josias Machado, no centro de Lagarto.

Com a colisão, a moto foi parar embaixo do veículo, que ficou com a sua dianteira danificada. Além disso, um grande congestionamento se formou e agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) foram deslocados para o local.

O Samu também foi chamado para atender ao mototaxista.