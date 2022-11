Mourão pede a Bolsonaro que fale com “seu povo” durante evento no Rio

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, teria dito ao presidente Jair Bolsonaro para “abrir o jogo” e “falar com seu povo” durante um evento de que ambos participaram no sábado , 26, no Rio de Janeiro.

Um vídeo em que os dois conversam em um palanque viralizou na internet (veja acima), mas não é possível ouvir o que é dito, já que a música ambiente está alta. Procurado pela CNN, Mourão também não confirmou as palavras usadas.

De acordo com a especialista em leitura labial Silvia Sabanovaite, ex-coodenadora da Federação Nacional de Surdos, Mourão diz a Bolsonaro: “Você não vai falar para o seu povo, não? Abre o jogo.”

“O contexto foi apenas de sugerir para Bolsonaro tirar fotos com seus apoiadores”, disse Mourão em resposta à analista da CNN Larissa Rodrigues.

Perguntado sobre o motivo que o teria levado a usar a expressão “abre o jogo”, o vice-presidente disse: “Lógico que é uma interpretação errada, pois em nenhum momento falei isso.”

A CNN também procurou a Presidência da República para comentar as imagens, mas até agora não obteve resposta.

Bolsonaro e Mourão acompanhavam a formatura de 395 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no sul fluminense, no que foi o primeiro compromisso público do presidente após o fim das eleições de outubro.

Bolsonaro, porém, deixou o local sem fazer discurso ou falar com a imprensa.

Fonte: CNN com informações de Bruno Laforé e Larissa Rodrigues