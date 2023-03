MPF-SE ajuíza ação de reparação por fraudes em cotas raciais na UFS

Por meio de nota, a UFS explicou que os procedimentos adotados no combate a fraudes são referentes ao intervalo entre os anos de 2016 e 2020 e que as políticas afirmativas, com reserva de vagas pra cotas raciais e estudantes de escolas públicas, foram implantadas em 2009, antes mesmo de a Lei de Cotas entrar em vigor no país.

A UFS nega a informação de que não tenha atuado pra impedir fraudes nas cotas dos processos seletivos e afirma que as denúncias foram recebidas e analisadas com processo modificado e aprimorado ao longo dos anos.

A nota diz ainda que a banca de heteroidentificação é um aprimoramento do processo de averiguação e que a autodeclaração, prevista na lei, era o único procedimento vigente.