MPF/SE prorroga inscrições para o Processo Seletivo de Estágio

Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) prorrogou até sexta-feira, 28, as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 2023. Na mesma data se encerra o prazo para envio de documentos para inscrição.

As vagas são destinadas a estudantes de graduação dos cursos de Administração, Direito, Jornalismo e Secretariado e a estudantes de nível médio técnico profissionalizante em Edificações e Informática.

Os candidatos podem se inscrever pelo site do MPF/SE, na seção “Estágio”. A prova será realizada no dia 7 de maio, de forma presencial, no Campus Jabotiana da Faculdade Pio X.

Para concorrer – O candidato cursando graduação deverá estar matriculado e com frequência regular em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF/SE. No momento da contratação, o aluno não pode estar no último semestre e deve ter concluído o 2° ano ou 4º semestre do curso quando este tiver dez ou mais semestres de duração ou ter concluído o 3º semestre do curso quando este tiver menos de dez semestres de duração. Quando a duração do curso for igual a seis semestres, o aluno deve ter concluído o 2° semestre do curso superior. E em casos em que a duração do curso for menor ou igual a quatro semestres, o aluno deve ter concluído o 1° semestre do curso superior.

Para alunos de Direito, possuir média geral igual ou superior a sete e meio (7,5) sem a realização de qualquer espécie de arredondamento é pré-requisito para a inscrição. A comprovação será pela apresentação do histórico escolar ou de declaração emitida pela instituição de ensino.

No caso da seleção de nível médio técnico profissionalizante, também só poderão concorrer alunos de instituições de ensino conveniadas. Para ser contratado, o estudante deve ter concluído pelo menos o primeiro ano do ensino médio e não poderá estar no último semestre do curso.

Inscrições – O estudante interessado deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site www.mpf.mp.br/se/estagie-conosco, no período de 19 a 25 de abril, anexando os documentos solicitados no edital. A confirmação da inscrição ocorrerá após análise da documentação e divulgada no site do MPF/SE.

Prova – As provas serão realizadas no dia 07 de maio, de forma presencial, no Campus Jabotiana da Faculdade Pio X, localizado na Avenida Tancredo Neves, 5655, Bairro Jabotiana, em Aracaju.

Programa de Estágio MPF – Os estagiários do MPF/SE desempenham atividades 20h por semana e recebem bolsa mensal de R$ 976 para alunos de graduação e de R$ 590 para alunos de nível técnico. O auxílio transporte é de R$ 11 por dia, e os estagiários têm direito a seguro contra acidentes pessoais.

Mais detalhes, incluindo o edital completo, estão disponíveis aqui.

Fonte: MPF/SE