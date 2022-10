MPT investiga oito denúncias de assédio eleitoral por empregadores

Segundo o procurador regional do trabalho, Mário Cruz, o número de denúncias é considerado expressivo. “Nunca tivemos uma quantidade tão grande de assédio, focando o assédio eleitoral como este ano”.

Entre as denúncias recebidas pelo MPT, está uma classificada como embaraço. “Há relatos que no primeiro turno, trabalhadores que tiveram que trabalhar no domingo não foram liberados para votar. É preciso registrar, que o trabalhador que trabalha no domingo de eleição não tem direito a folga neste dia, mas ele tem direito a ser liberado a tempo para ir votar. E não precisa depois compensar essas horas que levou para votar”, explicou o procurador.