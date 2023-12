Mulher com mandado de prisão em aberto é presa em Tobias Barreto

Na última quarta-feira, 27, policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar (11° BPM) prenderam uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto, na estrada do Povoado Barriga, em Tobias Barreto.

“Durante patrulhamento, os militares realizaram consulta via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e constataram uma pendência em relação ao cumprimento de um mandado de prisão de uma mulher”, relembrou a Polícia Militar.

E completou: “Assim, a equipe policial localizou e conduziu a suspeita à Delegacia Plantonista para as devidas providências”.