Uma mulher de 61 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (11), com suspeita de dengue hemorrágica, em Itabaiana.

De acordo com informações da família da paciente, ela deu entrada no Hospital Universitário de Lagarto sentindo fortes dores no corpo e com febre, na última quinta-feira (7), mas não recebeu atendimento no local.

Fonte : Portal A8SE