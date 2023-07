Na Colônia 13, mulher denuncia o companheiro por violência doméstica

Na última segunda-feira, 10, uma mulher se dirigiu ao posto policial do povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto, onde denunciou seu companheiro pelo crime de violência doméstica.

Segundo a vítima, seu companheiro usava um facão do tipo peixeira para ameaça-la, bem como fazia uso de drogas e ainda a impedia de sair de casa. “Ela aproveitou a desculpa de que iria ao posto de saúde para atendimento médico e decidiu denunciar o companheiro, pois se encontrava muito abalada e com medo de permanecer na residência com ele”, acrescentou o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

Diante disso, uma guarnição foi até a residência da vítima, onde localizou o suspeito – que estava em posse da referida arma branca – e encaminhou as partes para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto.