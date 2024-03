Mulher desaparecida é localizada em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 12, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) localizaram em Lagarto uma mulher que estava desaparecida desde o dia 24 de fevereiro.

De acordo com o 7ºBPM, os policiais foram solicitados para atender uma ocorrência de uma mulher, aparentemente desorientada, que havia chegado a uma residência informando estar desaparecida. Ao chegar no local, a equipe encontrou a mulher que ao falar o seu nome, por meio de uma ferramenta de consulta, foi possível encontrar o registro do desaparecimento.

Segundo o registro, a mulher que seguia viagem do Rio de Janeiro para a Paraíba, havia desaparecido no dia 24 de fevereiro, quando desceu do ônibus sem que sua irmã percebesse. Ainda de acordo com as informações policiais, ela seguiu caminhando de Ribeira do Pombal até Lagarto.

Diante do ocorrido, a vítima foi encaminhada à Delegacia Regional de Lagarto e por intermédio da Policia Civil foi possível o contato com os seus familiares na Paraíba. Uma equipe da Assistência Social foi acionada e garantiu que iria providenciar o reencontro da vítima com os familiares.