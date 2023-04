Mulher é assassinada a facadas pelo marido em Tobias Barreto

Na madrugada desta segunda-feira, 10, Maria Imperatriz dos Santos, de 40 anos, foi morta a facadas, no povoado Taquara, na zona rural de Tobias Barreto. O crime foi cometido por seu marido.

Segundo informações, Maria estava bebendo com o seu marido e amigos, quando ao chegar em casa, eles se desentenderam e o homem acabou desferindo os golpes de faca contra ela.

Já a Polícia Militar informou que, no local, a vítima havia sido encontrada sem sinais vitais, bem como havia manchas de sangue no cômodo onde ela foi localizada. “Durante a ação policial, o suspeito do crime foi identificado. Ele estava com uma faca e confessou aos militares que praticou o crime. Ele informou que ainda fugiu, mas ao ver a presença policial, resolveu se entregar”, acrescentou a PM.

Já a morte da vítima foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito do crime foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.