Mulher é assassinada com facada no pescoço em Lagarto

Na noite desta segunda-feira, 20, uma mulher identificada como Edilene Santos foi assassinada com uma facada no pescoço, que foi deferida pelo ex-marido da sua irmã. O crime ocorreu no povoado Gameleiro, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o crime foi motivado por uma desavença familiar em torno da esposa do autor do crime, que sofre com transtornos mentais e era maltratada por parte do seu companheiro.

Segundo consta, homem tentou levar a mulher à força, quando a irmã tentou defendê-la e acabou golpeada e morta. Uma equipe do Samu foi acionada, mas Edilene morreu no local. “Familiares eram contrários à relação”, destacou o 7ºBPM.

O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística foram acionados. Já o suspeito de cometer o crime fugiu do local, enquanto a vítima deixa seis filhos, que comoveram os moradores da região ao pedir socorro.