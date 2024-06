Na noite do último domingo, 10, uma mulher deu entrada no Hospital universitário de Lagarto após ter sido baleada na mão pelo seu ex-companheiro. o caso aconteceu no Bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

Segundo informações, o homem teria atirado por está com ciúmes da vítima.

A Polícia Militar foi acionada, constatou o fato, mas não conseguiu localizar o suspeito no endereço informado. No entanto, o caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.