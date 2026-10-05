Mulher é conduzida à delegacia após danificar a cabine de votação e a urna eletrônica

A Polícia Militar de Sergipe conduziu uma mulher à Delegacia de Japoatã, no último domingo, 04, após uma ocorrência registrada durante o período eleitoral no município. A ação foi realizada por policiais da 5ª Companhia Independente (5ª CIPM), durante o policiamento em uma unidade de ensino utilizada como local de votação.

De acordo com o relatório policial, a equipe realizava o policiamento no Colégio Estadual Josino Menezes quando foi acionada após uma mulher apresentar comportamento agressivo contra funcionários da seção eleitoral 085.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita dentro da sala de votação e solicitaram que ela deixasse o ambiente. Segundo o registro da ocorrência, diante da recusa, a mulher teria tentado danificar a cabine de votação e a urna eletrônica, que acabou sendo derrubada ao chão.

Durante a intervenção policial para conter a situação, a suspeita também teria agredido os policiais. Diante do comportamento agressivo e da necessidade de contenção, a mulher foi algemada.

Após a contenção, a suspeita e as demais partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Japoatã, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A mulher foi apresentada na condição de suspeita de prejudicar o trabalho eleitoral com desordem.

A Polícia Militar ressalta que a atuação das equipes durante o período eleitoral tem como objetivo garantir a tranquilidade, a segurança e a normalidade do processo de votação, assegurando condições para que eleitores, servidores da Justiça Eleitoral e demais envolvidos possam exercer suas funções com segurança.

Fonte: SSP/SE