Mulher é encontrada morta com perfuração na cabeça

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 24, uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta no bairro Jabotiana, terreno limítrofe entre as cidades de Aracaju e São Cristóvão, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Militar, um homem estava fazendo trilha na região, por volta das 6h, quando encontrou a mulher caída no chão. Moradores afirmaram que a vítima não vive naquela região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para recolher o corpo.

A Criminalística também já iniciou as investigações do caso e constataram uma perfuração por arma de fogo na cabeça da vítima, bem como marcas de espancamento no rosto.

Fonte: Fan F1