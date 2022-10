Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro

As primeiras informações indicam que o casal havia se separado recentemente e o homem não aceitava o fim do relacionamento. A polícia foi acionada por volta das 4h30 por vizinhos que relataram que houve uma briga entre o casal.

De acordo com a PC, homem ainda teria ferido a irmã da vítima com um golde de faca na orelha e, em seguida, fugido do local do crime. Ela foi conduzida ao hospital.