Mulher é perfurada com seringa contaminada durante festa junina

Na última sexta-feira, 07, uma jovem de 20 anos afirmou, que foi vítima de ‘carimbadores’, pessoas que utilizam seringas contaminadas para ferir e contaminar o público presente em festas e eventos. A situação teria ocorrido durante um evento junino na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Ela narrou toda a situação nas redes sociais, e disse que dançava com o noivo, quando percebeu uma movimentação estranha de pessoas ao seu redor. A jovem então sentiu que uma pessoa alcançou a panturrilha dela e a espetou com uma seringa, ela chegou a puxar a perna, o que causou um corte superficial e um sangramento no local. O suspeito fugiu.

A vítima disse ainda que procurou atendimento dos bombeiros no local da festa, onde uma médica a alertou para fazer o uso do protocolo de profilaxia, que evita o contágio de doenças infecciosas, após o contato.

Fonte: G1 SE