Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Estância

No último sábado, 16, policiais civis da Delegacia de Estância prenderam em flagrante uma mulher por tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em Estância.

As investigações se iniciaram após o recebimento de informação anônima de que a suspeita vendia drogas no Bairro Cidade Nova e nos bairros vizinhos. Os agentes policiais diligenciaram e verificaram a autenticidade das informações com a realização de investigações preliminares que culminarqm na prisão da investigada.

Segundo o delegado Érico Xavier, foram apreendidos em posse da flagrada pouco mais de 1kg de cocaína; 2 kg da droga popularmente conhecida como crack; duas balanças de precisão, alguns tubos plásticos contendo cocaína prontas para comercialização; um aparelho celular, um revolver cal. 38 e cinco munições intactas.

“Certamente, prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil para o narcotráfico. A presa já está à disposição do poder judiciário para audiência de custódia, na qual será decidido se permanecerá presa preventivamente ou se responderá o processo em liberdade”, acrescentou.

A Polícia Civil reitera a importância de que populares denunciem fatos criminosos a polícia, através do Disque-Denúncia (181).

Fonte: Fan F1