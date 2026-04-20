Mulher é presa em flagrante transportando drogas em Lagarto

Na madrugada dessa segunda-feira, 20, policiais militares prenderam uma mulher por tráfico ilícito de entorpecentes nas imediações do bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Segundo informações do 7º Batalhão de Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro os policiais visualizaram um veículo que, ao perceber a presença policial, realizou manobra brusca e iniciou fuga em alta velocidade.

De imediato, foi feito o acompanhamento tático, com emissão de ordens de parada por sinais sonoros e luminosos. Após breve percurso, o veículo foi interceptado e realizada a abordagem.

Durante a busca no interior do automóvel, foram encontrados invólucros contendo substância análoga à cocaína, além de uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a condutora foi conduzida à delegacia plantonista para adoção das medidas legais cabíveis.