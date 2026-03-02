Mulher é presa por estelionato com comprovantes falsos de PIX em Sergipe

Na manhã desta segunda-feira, 02, agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 26 anos, investigada por aplicar golpes utilizando comprovantes falsificados de pagamento via PIX. Esta é a quarta vez que a suspeita é detida pelo mesmo tipo de crime.

A ação foi coordenada pela 3ª Delegacia Metropolitana, sob a responsabilidade do delegado Henrique Tomiello. De acordo com as investigações, mesmo após ter sido presa em ocasiões anteriores, a suspeita continuava aplicando golpes em estabelecimentos comerciais da região. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça com base na reincidência da conduta criminosa, com o objetivo de interromper as fraudes e proteger o comércio local.

Dinâmica do crime

A investigada entrava em contato com estabelecimentos comerciais para realizar encomendas de produtos e, na sequência, enviava aos lojistas comprovantes falsos de pagamento via PIX. Acreditando que a transferência havia sido concluída, as vítimas liberavam as mercadorias. O golpe era descoberto somente depois, quando os comerciantes conferiam o extrato bancário e percebiam que o valor nunca havia sido creditado.

A suspeita foi encaminhada à delegacia e está à disposição da Justiça para responder pelo crime de estelionato. A Polícia Civil reforça a importância de os comerciantes validarem qualquer pagamento por PIX diretamente nos aplicativos oficiais dos bancos, antes da entrega de produtos.

Fonte: SSP/SE