Mulher é presa por suspeita de falsidade ideológica e uso de documento falso

Na tarde da última sexta-feira, 13, policiais do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio da 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, prenderam em flagrante uma mulher suspeita de tentar abrir uma conta bancária com documento falso.

Segundo informações da polícia, as equipes receberam a informação de que uma mulher estava se passando por outra pessoa para tentar abrir uma conta em um banco. Ao receberem a denúncia, os agentes fizeram o acompanhamento até conseguirem flagrar a suspeita dentro da agência, no momento em que ela usava o documento falso e praticava o crime de falsidade ideológica.

A mulher foi detida e conduzida ao Depatri, local onde também compareceram os papiloscopistas do Instituto de Identificação de Sergipe, que auxiliaram e colheram informações que podem contribuir com outras investigações.

Depois de passar pelo Depatri, a suspeita foi encaminhada à sede da Polícia Federal, onde serão tomadas as medidas legais sobre o caso. A polícia informou que, após alguns levantamentos, foi verificado que o golpe poderia causar grandes prejuízos financeiros à vítima do crime.

Fonte: SSP