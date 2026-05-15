Mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Estação em Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 14, a guarnição do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prendeu uma mulher e aprendeu substância análoga a cocaína no bairro Estação, em Lagarto.

Durante patrulhamento no bairro, os policiais visualizaram duas mulheres em uma motocicleta em atitude suspeita.

No momento da revista pessoal, os policiais encontraram com uma das mulheres substância análoga à cocaína. Questionada sobre os itens encontrados, a suspeita assumiu a posse do material apreendido.

Diante dos fatos, a suspeita e toda a droga foram encaminhadas à Delegacia Plantonista de Itabaiana para adoção das medidas legais cabíveis.