Mulher é presa suspeita de ameaçar vizinha com arma de fogo

na última sexta-feira, 14, polícias da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam uma mulher suspeita de ameaçar a vizinha com uma arma de fogo. O fato foi registrado no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial foi acionada pelo Ciosp para averiguar a informação de que uma mulher estava sendo ameaçada pela sua vizinha com uma arma de fogo.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares da Força Tática localizaram a residência da suposta autora das ameaças.

Os policiais foram recebidos pelo esposo da denunciada. O homem informou que era o proprietário da arma, uma pistola calibre 9mm, utilizada para ameaçar a vítima.

Após a confissão ele entregou o armamento à equipe policial e foi encaminhado juntamente com todos os envolvidos para Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas legais.

Fonte: Fan F1