Mulher é presa suspeita de envenenar o próprio amigo 

Uma mulher foi presa suspeita de envenenar o próprio amigo, de 59 anos, em Aracaju. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (14), pela Polícia Civil. Ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

“No dia 16 de maio, na casa da vítima, como de costume, eles almoçaram juntos. O amigo passou mal e precisou ser hospitalizado, após ingerir uma pequena quantidade do almoço servido pela investigada”, explicou a delegada, Natasha Gusmão.

Segundo a delegada, uma dia depois do internamento, a mulher procurou a polícia a fim de relatar ameaças que ela teria sofrido por meio de mensagens. No entanto, após a investigação ficou comprovado que ela era autora das falsas ameaças, e que a motivação para o crime teria sido uma dívida de R$ 60 mil que a investigada teria contraído com a vítima.

Durante o período de recuperação, a vítima apresentou uma melhora em seu quadro clínico e chegou a ser ouvida pela polícia e detalhar os fatos, antes de falecer na segunda-feira (10).

Ainda de acordo com a delegada, a suspeita chegou a comparecer ao velório da vítima e prestar condolências à família.

Fonte: G1/SE