Mulher é suspeita de matar homem no interior de SE

No último domingo, 12, um homem de 27 anos foi morto com uma facada no município de Nossa Senhora das Dores. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita pelo crime é uma mulher.

Investigações iniciais apontam que a vítima estava na casa de um colega, quando a mulher chegou ao local e o esfaqueou. Ela não foi localizada. O homem morreu no local.