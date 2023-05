Mulher é vítima de importunação sexual dentro de ônibus em Aracaju

Na manhã desta segunda-feira, 29, uma mulher foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo de Aracaju, onde um homem expôs suas partes íntimas e tentou assediá-la. Mas ela reagiu imediatamente clamando por ajuda e pedindo socorro ao motorista, que parou o veículo, conforme o protocolo de segurança.

Diante disso, o agressor desceu do ônibus e conseguiu escapar correndo. Já o Setransp afirmou que o motorista seguiu as medidas de segurança ao parar o veículo diante de incidentes ou suspeitas, prestando suporte à vítima. Em seguida, ele comunicou o ocorrido ao fiscal do terminal mais próximo para que acionasse a polícia, que imediatamente foi informada sobre o crime.

Além disso, as câmeras de segurança instaladas no ônibus registraram todo o incidente e as imagens estão sendo encaminhadas à Polícia Civil para auxiliar nas investigações e na busca pelo suspeito. O caso também foi registrado pela vítima e repercutiu nas redes sociais. Confira!

Horas após o ocorrido, o agressor foi morto por populares. O crime ocorreu no Bairro Rosa Elze, na região da Grande Aracaju.