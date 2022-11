Mulher encontra feto sobre túmulo no cemitério de Itabaiana

Na última segunda-feira, 31, uma mulher encontrou um feto dentro de uma sacola sobre um túmulo do Cemitério do Campo Grande, em Itabaiana. Segundo informações, ela tinha ido ao local por conta do Dia de Finados, quando se deparou com a bolsa plástica de onde sentiu um mau cheiro.

Diante disso, ao abrir a bolsa, a mulher encontrou o feto e passou a situação para o coveiro do cemitério, que acionou a Polícia Militar, a qual logo acionou o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do feto. Já o caso será investigado pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).