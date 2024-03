Mulher finge estar morta após ser espancada durante assalto

Uma mulher foi espancada violentamente durante tentativa de latrocínio em sua casa, no município de Estância, na última terça-feira, 26. Dois dos três suspeitos foram presos em flagrante nas proximidades do local do crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher teve a casa invadida por três homens, que exigiram dinheiro. Entretanto, os suspeitos não encontraram grandes quantias e passaram a espancar a vítima violentamente na região da cabeça.

Diante da situação, a vítima conseguiu se livrar das agressões com vida após fingir estar morta, o que fez com que os criminosos deixassem sua residência. Devido às lesões sofridas, a mulher precisou ser hospitalizada em estado grave de saúde.

Ainda conforme a SSP, a Polícia Militar foi acionada e prendeu um dos homens nas proximidades da residência da vítima. Em seguida, os policiais civis da Delegacia Regional de Estância seguiram na busca dos outros dois suspeitos e localizaram o segundo deles na casa da própria mãe.

Os dois criminosos se encontram à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o terceiro suspeito envolvido no caso sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte: IstoéAracaju