Mulher foragida do Ceará é presa em Sergipe

Uma mulher que estava foragida no Ceará foi presa no bairro Jardim Centenário, na Zona Norte de Aracaju, na última terça-feira, 16. A ação foi desencadeada pela Polícia Interestadual (Polinter), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Identificada como Bárbara Maria da Conceição Santos, a investigada foi encontrada a partir do recebimento de denúncia anônima. Ela foi condenada pelo crime de tráfico de drogas no Ceará, além de ser acusada de um homicídio em Teresina, capital do Piauí.

A mulher já encontra-se a disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

