Mulher morre após veículo derrapar, capotar e bater em árvore

Uma mulher de 56 anos, identificada como Roselene Maria Vieira Santos, morreu no último domingo, 06, após a caminhonete em que ela estava derrapar em uma poça de água, capotar e bater em uma árvore, na BR-101, no Povoado Taboa, município de Cristinápolis. Além dela, no veículo estavam outros quatro ocupantes, sendo dois, crianças. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.