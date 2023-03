Mulher morre de infarto e homem fica ferido após desentendimento familiar

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido no Povoado São Miguel, em Propriá, após um desentendimento familiar na noite da última segunda-feira, 20.

De acordo com as informações da Polícia Militar, um dos envolvidos foi acusado de proferir palavras de baixo calão contra uma mulher e afirmar que mantinha relações sexuais com ela. Após a discussão, a mulher passou mal, foi encaminhada a uma unidade hospitalar, mas acabou vindo a óbito em decorrência de um infarto.

Ainda segundo a polícia, o suspeito apresentava hematomas nos braços e nas costas e afirmou ter entrado em conflito com os filhos da vítima durante o desentendimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que registrou um Termo de Ocorrência Circunstanciado (TCO) sobre o caso pelo crime de difamação.

Fonte: Fan F1