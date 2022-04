Mulher morre em acidente de trânsito na cidade de Tobias Barreto

Na tarde da última sexta-feira, 1º, uma mulher identificada como Susana morreu após um carro colidir contra a motocicleta em que ela estava. O caso ocorreu na Avenida Dr. Airton de Andrade, na cidade de Tobias Barreto.

Segundo imagens, Susana foi atingida por um veículo do Conselho Tutelar do Município de Tobias Barreto, enquanto passava por um cruzamento. Com o impacto, populares tentaram prestar socorro, mas ela morreu na hora.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Tobias Barreto informou que Susana era agente de saúde do Município e que vai aguardar o resultado da perícia para adotar as providências necessárias. A gestão municipal também disse que está prestando toda assistência necessária à família da vítima.